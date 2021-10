Netflix ha diffuso quest’oggi il trailer ufficiale della terza stagione di Narcos: Messico, spin-off della fortunata serie incentrata sulla sanguinosa storia del narcotrafficante Pablo Escobar.

Attesi per il prossimo 5 novembre, i nuovi episodi (gli ultimi dello spin-off dedicato alla lotta al narcotraffico in Messico) saranno ambientati negli anni ’90. Netflix potrebbe andare avanti con il progetto, magari portando sul proprio catalogo altri spin-off sempre collegati alla stessa tematica, ma in nazioni diverse.

Il caos crea opportunità. La terza e ultima stagione di Narcos: Messico è in arrivo il 5 novembre. pic.twitter.com/1IyUJVMk1x — Netflix Italia (@NetflixIT) October 11, 2021

NARCOS: MESSICO

Luis Gerardo Méndez interpreterà Victor Tapia, un poliziotto di Juarez che affronta un dilemma morale: a lui spetterà il compito di indagare su una serie di omicidi brutali. Alberto Guerra sarà Ismael “El Mayo” Zambada, un trafficante indipendente e molto esperto. Luisa Rubino interpreterà Andrea Nuñez, giornalista giovane e idealista, che vuole esporre la corruzione diffusa. Benito Antonio Martínez Ocasio, conosciuto anche con il suo pseudonimo da rapper Bad Bunny, interpreterà il ruolo di Arturo “Kitty” Paez, membro della gang Narco juniors di Ramon Arellano Felix

Nel cast, in ruoli da regular, Alejandro Furth nel ruolo di Ramon Salgado, Lorenzo Ferro nel ruolo di Alex Hodoyan, José Zúñiga nel ruolo del generale Rebollo, Diego Calva nel ruolo di Arturo Beltran Leyva, Kristen Lee Gutoskie nel ruolo di Dani, Beau Mirchoff nel ruolo di Steve Sheridan.

Wagner Moura, protagonista delle prime due stagioni di Narcos nei panni di Pablo Escobar, tornerà nella serie alla regia di due episodi. Nel cast di Narcos: Messico 3 torneranno Scoot McNairy (l’agente della DEA Walt Breslin); Jose Maria Yazpik (il boss del cartello Juárez Amado Carrillo Fuentes, noto come il signore dei cieli), Alfonso Dosal, Mayra Hermosillo e Manuel Masalva (i boss del cartello di Tijuana Benjamín Arellano Félix, Enedina Arellano Félix e Ramón Arellano Félix); Matt Letscher (l’agente della DEA Jaime Kuykendall); Gorka Lasaosa e Alejandro Edda (i fondatori del cartello di Sinaloa Héctor Luis Palma Salazar e Joaquín “El Chapo” Guzmán) e Alberto Ammann (il boss del cartello Cali “Pacho” Herrera). Da non escludere un cammeo di Diego Luna.

Le prime due stagioni di Narcos: Mexico erano ambientate negli anni ottanta, mentre questa terza sarà ambientata negli anni novanta, quando la globalizzazione del business della droga esplode. I nuovi episodi esamineranno la guerra che si scatenerà dopo la frantumazione dell’impero di Felix. Nuovi cartelli indipendenti cercano di sopravvivere alle rivolte politiche e all’escalation di violenza, mentre una nuova generazione di boss Messicani emerge. Ma in questa guerra, la verità è la prima vittima, e ogni arresto, omicidio e smantellamento di un cartello allontana sempre di più la vera vittoria.