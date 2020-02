Freaks Out: Ecco la data di uscita del nuovo film di Mainetti

01 Distribution ha svelato oggi la data dell’uscita di Freaks Out, il nuovo film di Gabriele Mainetti.

Secondo le nuove disposizioni, Freaks Out sarà in tutte le sale cinematografiche italiane a partire dal 22 ottobre 2020.

Sceneggiato da Nicola Guaglianone insieme allo stesso Mainetti, il cast di Freaks Out sarà formato da Aurora Giovinazzo, Claudio Santamaria, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, Giorgio Tirabassi, Max Mazzotta e Franz Rogowski.

Questa sarà in sostanza la trama del film: Un gruppo di freak si trova abbandonato a se stesso in una Roma dilaniata dalle bombe della Seconda guerra mondiale. Siamo nel 1943 e l’impresario Ismael decide di fuggire oltreoceano insieme ai circensi Mario, Cencio, Matilde e Fulvio. Quando Ismael scompare nel nulla, i quattro fenomeni da baraccone andranno alla sua ricerca mentre i nazisti si metteranno all’inseguimento per sfruttare il loro “potere”.

Il film è co-prodotto da Goon Films, Lucky Red con Rai Cinema e la belga Gapfinders.