Francesco Nuti è morto, l’attore era malato da tempo

Un grave lutto ha colpito questa mattina il cinema italiano, è morto infatti Francesco Nuti, celebre attore noto principalmente negli anni ottanta e novanta.

Malato da tempo dopo una caduta dalle scale subita nel 2006, ed in cura presso Villa Verde di Roma, l’attore toscano è morto questa all’età di 68 anni, a confermare la scomparsa un breve comunicato del suo ufficio stampa che vi proponiamo qui di seguito:

“Roma, 12 giugno 2023 – E’ morto stamani a Roma l’attore Francesco Nuti. Aveva 68 anni ed era malato da tempo. Lo rende noto la figlia Ginevra assieme ai familiari che ringraziano di cuore il personale sanitario e tutti coloro che hanno avuto in cura l’attore nel lungo periodo della malattia, in particolare il personale di Villa Verde di Roma. La data e il luogo delle esequie saranno rese note nelle prossime ore. La famiglia chiede che sia rispettato il momento di grande dolore e per questo motivo non intendono rilasciare dichiarazioni.”

Nato a Firenze il 17 maggio del 1955, Francesco Nuti è stato un grande interprete della commedia italiana negli anni ottanta e novanta, con film che hanno segnato un’intera epoca. La sua prima al cinema è stata con “Madonna che silenzio c’è stasera” nel 1982, seguito da una serie di successi come “Io, Chiara e lo scuro“, “Casablanca, Casablanca“, “Tutta colpa del Paradiso” e “Stregati“. Nel 1988 va ricordato “Caruso Pascoski di padre polacco“, commedia capace di conquistare il pubblico italiano grazie ad una comicità senza tempo.

Gli anni novanta per Nuti hanno poi segnato l’inizio della discesa a livello artistico, con film che lo hanno segnato economicamente, ma anche a livello emotivo tanto da spingerlo verso la dipendenza dall’alcol. Nel 2006, poi, l’inizio di un’agonia con la tragica caduta dalle scale, finita proprio questa mattina.