Apple TV+ presenta una foto da Spellbound, il cartoon Skydance Animation

Apple TV+ ha rilasciato in queste ore una nuova foto da Spellbound, il film d’animazione targato Skydance Animation in arrivo nel 2024.

Con Rachel Zegler protagonista di un cast vocale d’eccezione, il cartoon vedrà la luce nel corso del 2024 e porterà sugli schermi di Apple TV+ la storia di una giovane principessa alle prese con un terribile incantesimo che ha reso mostri i suoi genitori. Qui di seguito la foto:

SPELLBOUND

È stata rilasciata una nuova immagine del film d’animazione “Spellbound” ed è inoltre stata annunciata un’aggiunta al cast per questa fiaba musical di Apple Original Films e Skydance Animation che arriverà su Apple TV+ nel 2024.

Al cast stellare che comprende Rachel Zegler, il candidato all’Oscar® John Lithgow, Jenifer Lewis, Nathan Lane, i premi Oscar® Javier Bardem e Nicole Kidman, si è aggiunto Titus Burgess (“Schmigadoon”).

“Spellbound” è un film originale Apple di Skydance Animation e sarà presentato in anteprima mondiale su Apple TV+ nel 2024. È una fiaba musicale e racconta di un terribile incantesimo che ha trasformato un re e una regina in mostri, lasciando la loro figlia, la principessa Ellian (doppiata da Rachel Ziegler), a gestire il Regno da sola.

Diretto da Vicky Jenson, che ha vinto il primo premio Oscar® per un film d’animazione per “Shrek”, con le voci prestate da un cast stellare guidato da Rachel Zegler (che ha recentemente recitato in “West Side Story”), il candidato all’Oscar® John Lithgow, Jenifer Lewis e Nathan Lane, i premi Oscar® Nicole Kidman e Javier Bardem e Titus Burgess (già visto nella serie di successo “Schmigadoon”) che si unirà al cast di “Spellbound” prima della presentazione ad Annecy.

Oltre all’eccezionale cast di voci, il film presenta una colonna sonora originale e canzoni originali dell’otto volte premio Oscar® Alan Menken (“La sirenetta”, “La bella e la bestia”, “Aladdin”, “Pocahontas”), con testi del candidato all’Oscar® Glenn Slater (“Rapunzel”).

“Spellbound” è scritto da Lauren Hynek & Elizabeth Martin (“Mulan”) e Linda Woolverton (“La Bella e la Bestia”, “Il Re Leone”) e il film è prodotto da John Lasseter, David Ellison, Dana Goldberg e Bruce Anderson per l’animazione Skydance.

La regista di “Spellbound” Vicky Jenson e l’Head of Story Brian Pimental presenteranno il panel “Work in Progress” martedì 13 giugno all’Annecy Film Festival.