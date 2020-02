Ecco quando andranno in onda su Fox i nuovi episodi di The Walking Dead 10

Fox Italia ha ufficializzato – attraverso un comunicato stampa – la messa in onda italiana relativa ai nuovi episodi della decima stagione di The Walking Dead.

La messa in onda degli episodi è attesa su Fox (Canale di Sky) dal 24 febbraio, ovvero a 24 ore dal lancio in Usa via AMC. Ma ecco il comunicato.

Comunicato Fox Italia

TORNA A 24H DALLA MESSA IN ONDA USA LA SECONDA PARTE DI THE WALKING DEAD 10

In prima visione assoluta su FOX (112, Sky) i nuovi episodi a partire dal 24 febbraio, ogni lunedì alle 21:00

È iniziato il conto alla rovescia per i nuovi episodi della decima stagione della serie zombie più amata dai telespettatori. THE WALKING DEAD ritorna da lunedì 24 febbraio alle 21:00 su FOX (112, Sky), a sole 24 ore dalla messa in onda americana.

Lo show è già stato rinnovato per una undicesima stagione in cui è previsto il ritorno di Lauren Cohan nei panni di Maggie Greene. La guerra contro i letali Sussurratori è stata al centro di questa prima parte di decima stagione ma prima della pausa gli eventi sono precipitati verso un punto di non ritorno: infatti, il gruppo guidato da Daryl (Norman Reedus) e Carol (Melissa McBride) è caduto in una trappola imbastita da Alpha (Samantha Morton) e adesso si trova accerchiato da un’orda di zombie nel bel mezzo del territorio nemico senza riuscire a scorgere alcuna via di fuga. Nel frattempo Michonne (Danai Gurira) è alla ricerca della base navale che dovrebbe custodire le armi che potrebbero cambiare le sorti della guerra contro i Sussurratori.

Quindi tanti colpi di scena anche in questi nuovi episodi per la serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman che vuole continuare a sorprendere raccontando la lotta di pochi umani tra zombie e sopravvivenza.

The Walking Dead 10

The Walking Dead 10 è stato sviluppato da Angela Kang. Nel cast torneranno Norman Reedus, Lauren Cohan, Danai Gurira, Melissa McBride, Jeffrey Dean Morgan, Samantha Morton, Cassidy McClincy, Ryan Hurst, Dan Fogler, Thora Birch, Juan Javier Cardenas, Lauren Cohan.

La Sinossi Ufficiale. The Walking Dead è iniziato dieci anni fa con un uomo che cercava la sua famiglia. Quella famiglia pian piano è cresciuta e si è trasformata in una serie di comunità. Hanno lottato per sopravvivere e hanno dato vita a una nuova generazione generation. Adesso è primavera, sono passati pochi mesi dal finale della stagione 9 quando il nostro gruppo di sopravvissuti ha incrociato i Sussurratori durante il gelido inverno. Le comunità stanno ancora facendo i conti con le conseguenze della presa di potere di Alpha, rispettano i confini che sono stati loro imposti, ma nel frattempo si organizzano per combattere una battaglia che sembra inevitabile. Ma i Sussurratori sono una minaccia da non sottovalutare, sconfiggerli sembra impossibile. La paura infetta le comunità diffondendo paranoia, propaganda, piani segreti, tutti gli individui verranno messi alla prova dalla pericolosa situazione che potrebbe minare il tentativo di civilizzazione messo in atto.

La decima stagione di The Walking Dead prenderà il via, negli USA, il 6 ottobre. In Italia debutterà lunedì 7 ottobre 2019, su Fox. La seconda parte dal 23 febbraio 2020.

L’undicesima stagione è stata confermata.