Il Pipistrello di Gotham nelle nuove foto dal set di The Batman

Dopo aver visto il costume che indosserà Robert Pattinson in The Batman nel breve video diffuso la scorsa settimana, è tempo di apprezzarlo in maniera più dettagliata.

Attraverso una serie di foto dal set di Glasgow apparse su Twitter possiamo apprezzare nel dettaglio il look del Pipistrello di Gotham. Nel particolare le foto mostrano la controfigura di Robert Pattinson in costume, mentre siede in sella a quella che sembra la sua Bat-moto.

Cosa pensate di questo nuovo sguardo al bat-costume?

The Batman

Le riprese sono partite dal Regno Unito nel gennaio del 2020.

The Batman sarà scritto e diretto da Matt Reeves. Lo scrittore Mattson Tomlin ha co-scritto la sceneggiatura. Dylan Clark e Matt Reeves hanno prodotto il film, con Michael E. Uslan come produttore esecutivo.

CAST: Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a Robert Pattinson. Nel cast Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, Paul Dano, Jayme Lawson, Andy Serkis, John Turturro, Peter Sarsgaard.

TRAMA: Non definita.

AL CINEMA: Nelle sale dal 25 giugno 2021.

SURTO?



Dublê de Robert Pattinson usando o traje do Batman para uma cena de ação. #TheBatman pic.twitter.com/aaEXT9Grg3 — DC Brasil – Media (@DCBReserva) February 21, 2020

Mais uma imagem do set de The Batman #TheBatman pic.twitter.com/0UF0xCkJ9W — DC Brasil – Media (@DCBReserva) February 21, 2020