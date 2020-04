Tante foto ufficiali dalla premiere della serie DC Stargirl

A poche settimane dalla messa in onda americana dell'episodio premiere, la serie tv Stargirl si mostra al pubblico con alcune nuove foto ufficiali.

Le immagini in questione mostrano i protagonisti in alcune sequenze chiave della prima puntata dello show. Ricordiamo che la messa in onda americana è attesa per il 18 maggio su DC Universe, e dal 19 maggio anche su The CW. Ad oggi non si parla di una distribuzione italiana.

Trovate le foto in fondo al nostro articolo.

STARGIRL

PRODUZIONE : Il nuovo show televisivo sarà sviluppato da G eoff Johns, con la collaborazione di Greg Berlanti e Sarah Schechter. In cabina di produzione spicca ovviamente il nome di Warner Bros Television, Mad Ghost Productions e Berlanti Productions.

: Il nuovo show televisivo sarà sviluppato da eoff Johns, con la collaborazione di Greg Berlanti e Sarah Schechter. In cabina di produzione spicca ovviamente il nome di Warner Bros Television, Mad Ghost Productions e Berlanti Productions. CAST : Brec Bassinger, Yvette Monreal, Christopher James Baker, Joel McHale, Lou Ferrigno jr, Brian Stapf, Henry Thomas, Luke Wilson, Meg DeLacy, Jake Austin Walker, Cameron Gellman.

: Brec Bassinger, Yvette Monreal, Christopher James Baker, Joel McHale, Lou Ferrigno jr, Brian Stapf, Henry Thomas, Luke Wilson, Meg DeLacy, Jake Austin Walker, Cameron Gellman. TRAMA : Stargirl racconterà la storia della studentessa del liceo Courtney Whitmore, che ispira un improbabile gruppo di giovani eroi, la Justice Society of America, a fermare i villain del passato.

: Stargirl racconterà la storia della studentessa del liceo Courtney Whitmore, che ispira un improbabile gruppo di giovani eroi, la Justice Society of America, a fermare i villain del passato. In Tv: In onda su DC Universe dal 18 maggio 2020. Dal 19 maggio su The Cw.

LE FOTO