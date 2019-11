Il regista James Wan ha diffuso in rete la prima immagine ufficiale dal set di Malignant, il suo nuovo film da regista.

L'immagine in questione non mostra nulla di particolarmente interessante, con il ciak che nasconde il viso di una delle protagoniste interpretata da Ingrid Bisu. Per il momento bisogno accontentarsi di poco, anche perchè Wan non ha voluto svelare alcun dettaglio sul progetto.

Trovate la foto in fondo al nostro articolo.

Malignant

Le riprese di Malignant sono attualmente in corso a Los Angeles.

Il film sarà diretto da James Wan. In cabina di produzione lo stesso Wan e Michael Clear con la loro Atomic Monster. I fondi arriveranno in maniera indipendente da Starlight Media e Midas Innovation, con il contributo degli sgravi fiscali dello stato della California.

CAST: George Young, Annabelle Wallis, Ingrid Bisu, Maddie Hasson, Michole Briana White, Jake Abel e Jacqueline McKenzie.

Nelle sale Usa dal 14 agosto 2020.