Dopo L'uomo Invisibile, la Universal Pictures è pronta a portare al cinema la controparte femminile, ed a quanto pare lo farà molto presto con Invisible Woman.

Secondo un aggiornamento proveniente da Deadline pare che Universal Pictures abbia preso accordi con Elizabeth Banks per quanto riguarda la realizzazione del film Invisible Woman. La fonte specifica che la sceneggiatura sarà basata su un'idea originale della stessa Banks, la quale tornerà ancora una volta in cabina di regia, oltre ad essere la protagonista. Per quanto riguarda la sceneggiatura, il nome fatto è quello di Erin Cressida Wilson, nota per La Ragazza del Treno.

Al momento non è dato sapere in che modo la trama di Invisible Woman si distinguerà da L'uomo Invisibile di Leigh Whannell, tra l'altro entrambi i film faranno parte del riavvio voluto dallo studios del "MonsterVerse" della Universal.

L'attrice - e regista - Elizabeth Banks è reduce dall'insuccesso ottenuto dal riavvio della saga Charlie's Angels, pertanto la realizzazione di questo nuovo progetto potrebbe subito cancellare la "macchia" su una carriera da regista iniziata alla grande con Pitch Perfect 2.