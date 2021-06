Fondazione: svelata nel teaser trailer la data della premiere della serie Apple TV+

Apple ha da pochissimo diffuso il nuovo teaser trailer di Fondazione (Foundation), la serie sci-fi basata sull’omonima trilogia scritta da Isaac Asimov negli anni dal 1951 al 1953.

Nel teaser, che anticipa la portata dell’attesissima nuova serie Apple Original, viene indicata la data della premiere fissata al 24 settembre prossimo, data in cui verranno trasmessi i primi tre capitoli della prima stagione, i restanti sette verranno diffusi ogni venerdì a cadenza settimanale.

David S. Goyer (Batman Begins – L’Uomo d’Acciaio), showrunner e produttore del nuovo show, si è così espresso:

“Nei decenni trascorsi dalla prima stampa della serie ‘Fondazione’, il lavoro profetico di fantascienza di Asimov non è mai stato più attuale di quanto lo sia ora. Crescendo, ho divorato ‘Fondazione’ e ho sognato di vederlo un giorno sullo schermo, ma un lungometraggio non sembrava sufficiente per abbracciare un progetto così ambizioso. Grazie alle prospettive più ampie offerte dallo streaming e ad una preziosa partnership con Apple e Skydance, siamo in grado di portare la serie sullo schermo in un modo che le rende davvero giustizia. ‘Fondazione’ è sempre stata in cima alla mia lista dei desideri e sono onorato di aver contribuito dargli finalmente vita. Che tu sia un fan dei romanzi o hai semplicemente voglia vedere un’epopea strabiliante, sono entusiasta di condividere con te ciò che abbiamo creato”.

Fondazione

David S. Goyer è lo showrunner, il quale funge anche da produttore esecutivo insieme a Josh Friedman, Cameron Welsh, David Ellison, Dana Goldberg e Bill Bost. Fondazione è prodotto per Apple da Skydance Television with Robyn Asimov. Con protagonisti i candidati all’Emmy Award Jared Harris e Lee Pace, insieme alle stelle nascenti Lou Llobell e Leah Harvey. Nel cast anche Laura Birn, Terrence Mann, Cassian Bilton e Alfred Enoch.

TRAMA: Quando il rivoluzionario Dr. Hari Seldon predice l’imminente caduta dell’Impero, lui e una banda di fedeli seguaci si avventurano ai confini della galassia per stabilire la Fondazione, nel tentativo di ricostruire e preservare il futuro della civiltà. Infuriati per le affermazioni di Hari, i Cleon – lunga stirpe di imperatori al potere – temono che il loro controllo sulla galassia possa indebolirsi, minato dal pericolo di perdere per sempre la propria eredità.

La premiere è fissata per il 24 settembre 2021 sulla piattaforma streaming Apple TV+