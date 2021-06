Ron Perlman darà la voce a Optimus Primal in Transformers: Il Risveglio

Ron Perlman è stato scelto per dare voce a Optimus Primal, protagonista alieno di Transformers: Il Risveglio (Transformers: Rise of the Beasts), prossimo capitolo della saga dedicata ai robottoni della Hasbro.

Annunciato all’inizio del mese, ma soltanto di recente svelato al grande pubblico della rete, Transformers: Il Risveglio porterà sul grande schermo i futuri discendenti degli abitanti di Cybertron “i Maximal” finiti per sbaglio sulla Terra durante un’epoca passata, da qui la loro forma di animali e non di auto. Il film, come noto, sarà adattato dalla serie animata Transformers: Power of the Primes, e collegato al nuovo corso narrativo del franchise della Paramount Pictures.

Ron Perlman è noto per aver interpretato Hellboy nei primi due capitoli della saga, ma anche per aver doppiato, guarda caso, Optimus Primal proprio nella serie animata Transformers: Power of the Primes.

TRANSFORMERS: IL RISVEGLIO

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Steven Caple Jr, già regista di Creed II. Per quanto riguarda la sceneggiatura, spazio per Darnell Metayer e Josh Peters, i quali hanno lavorato sulla base di una sceneggiatura di Joby Harold. In cabina di produzione il solito Lorenzo di Bonaventura. CAST: Anthony Ramos, Dominique Fishback, Ronb Perlman. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 24 giugno 2022. In Italia nel corso del 2022.