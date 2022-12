Film e Serie Tv in arrivo su Disney+ da Gennaio 2023

Walt Disney Company Italia ha annunciato quest’oggi la lista delle novità in arrivo su Disney+ a partire da Gennaio 2023.

Oltre al già annunciato The Menu (qui il nostro aggiornamento profuso stamane), il catalogo di Disney+ si appresta ad accogliere da gennaio tante novità – altre saranno annunciate in corso d’opera – tra cui la seconda stagione di Star Wars: The Bad Batch e la serie originale Ecco a voi i Chippendales, con protagonista Kumail Nanjiani. Ma diamo una lettura alla lista completa qui di seguito.

LE NOVITA’ DISNEY+ DA GENNAIO 2023

Star Wars: The Bad Batch S2 (serie tv) – 4 gennaio

Sono passati mesi dagli eventi di Kamino e la Bad Batch continua il suo viaggio nell’Impero dopo la caduta della Repubblica. Incroceranno amici e nemici, sia nuovi che familiari, mentre affrontano una serie di emozionanti missioni mercenarie che li porteranno in nuovi luoghi inaspettati e pericolosi. La seconda stagione di Star Wars: The Bad Batch debutterà in esclusiva su Disney+ a partire dal 4 gennaio 2023.

Reservation Dogs S2 (serie tv, stagione completa) – 4 gennaio

Dai co-creatori e produttori esecutivi Sterlin Harjo e Taika Waititi, Reservation Dogs è una comedy che segue le imprese di “Elora Danan” (Devery Jacobs), “Bear Smallhill” (D’Pharaoh Woon-A-Tai), “Willie Jack” (Paulina Alexis) e “Cheese” (Lane Factor), quattro adolescenti indigeni dell’Oklahoma rurale. Dopo la morte del quinto membro dei Reservation Dogs, la banda ha iniziato a rubare, tramare e risparmiare per realizzare il suo sogno di raggiungere l’esotica, misteriosa e lontana California. Ma dopo un inizio promettente delle loro imprese criminali, tra cui il leggendario furto di un camion di patatine Flaming Flamers e qualche furto d’auto di bassa lega, il piano fallisce. La gang si scioglie e ognuno cerca di trovare la propria strada.

The Menu (film) – 4 gennaio

In The Menu, una coppia, Margot (Anya Taylor-Joy) e Tyler (Nicholas Hoult), si reca su un’isola costiera degli Stati Uniti nord-occidentali per mangiare in un ristorante esclusivo, Hawthorn, dove il solitario Chef Julian Slowik (Ralph Fiennes), famoso in tutto il mondo, ha preparato un sontuoso menù degustazione per alcuni ospiti speciali appositamente selezionati. Oltre alla coppia, ci sono tre giovani esperti di informatica già ubriachi, Bryce (Rob Yang), Soren (Arturo Castro) e Dave (Mark St. Cyr), una coppia benestante e più anziana composta da due clienti abituali del ristorante, Anne e Richard (Judith Light e Reed Birney), il celebre critico gastronomico Lillian Bloom (Janet McTeer) e il suo servile caporedattore Ted (Paul Adelstein), e una famosa star del cinema di mezz’età (John Leguizamo) con la sua assistente Felicity (Aimee Carrero).

Organizzata dai membri impeccabilmente vestiti del personale di sala, diretto dal generale Elsa (Hong Chau), la serata è dominata da una tensione crescente che aleggia su ciascun tavolo degli ospiti mentre vengono svelati segreti e vengono serviti piatti inaspettati. Quando si verificano eventi folli e violenti, le vere motivazioni di Slowik iniziano a inquietare i clienti, e diventa sempre più chiaro che il suo elaborato menù è stato pianificato per culminare con un finale scioccante.

Marvel Spidey e i suoi fantastici amici S2 (corti) – 4 gennaio

If these walls could sing (documentario) – 6 gennaio

Per oltre 90 anni, gli Abbey Road Studios sono stati il cuore dell’industria musicale. In questo film personale di ricordi e scoperte, Mary McCartney ci guida attraverso nove decenni per vedere e sperimentare la magia creativa che rende questo studio il più famoso e il più longevo del mondo. Dalla musica classica al pop, dalle colonne sonore all’hip-hop, If These Walls Could Sing esplora la portata, la diversità e l’ingegno degli Abbey Road Studios.

Koala Man (serie tv, stagione completa) – 9 gennaio

Koala Man segue Kevin, padre di mezza età, e la sua identità non tanto segreta, il cui unico superpotere è quello di avere una passione bruciante per il rispetto delle regole e l’eliminazione della piccola criminalità nella città di Dapto. Sebbene possa sembrare un sobborgo australiano qualsiasi, le forze del male, sia cosmiche che create dall’uomo, sono in agguato per colpire gli ignari abitanti di Dapto. Nel tentativo di ripulire la sua città natale e spesso coinvolgendo nelle sue avventure la sua famiglia infelice, Koala Man è pronto a tutto. Farà tutto il necessario per sconfiggere menti malvagie, orrori soprannaturali o peggio: gli idioti che non portano fuori i bidoni della spazzatura nei giorni giusti.

Ecco a voi i Chippendales (serie tv) – 11 gennaio

Ecco a voi i Chippendales è una serie true crime che racconta la scandalosa storia di Somen “Steve” Banerjee, un immigrato indiano che è diventato l’improbabile fondatore del più grande impero di spogliarellisti al mondo – senza permettere a nulla e nessuno di intralciarlo nel raggiungimento del suo obiettivo.

Il cast della serie comprende Kumail Nanjiani, Murray Bartlett, Juliette Lewis e Annaleigh Ashford, con guest star ricorrenti del calibro di Quentin Plair, Robin de Jesús, Andrew Rannells, oltre a Nicola Peltz Beckham e Dan Stevens, sempre nel ruolo di guest star.

NCIS 19 (serie tv, stagione completa) – 11 gennaio

Chasing Waves (docuserie) – 11 gennaio

Una docuserie incentrata sui surfisti giapponesi.

The Resident S6 (serie tv) – 11 gennaio

Little Demon (serie tv, stagione completa) – 18 gennaio

13 anni dopo essere rimasta incinta di Satana, una madre riluttante, Laura, e la figlia anticristo, Chrissy, cercano di vivere una vita ordinaria nel Delaware, ma sono costantemente ostacolate da forze mostruose, tra cui Satana stesso, che brama la custodia dell’anima di sua figlia.

Criminal Minds: Evolution (serie tv) – 18 gennaio

Extraordinary (serie tv, stagione completa) – 25 gennaio

Benvenuti in un mondo in cui tutti gli individui di età superiore ai 18 anni sviluppano un superpotere. Tutti tranne la venticinquenne Jen, che si sente abbandonata. Per fortuna, i suoi coinquilini – Carrie, Kash e un misterioso gatto randagio, soprannominato Jizzlord dal gruppo – le impediscono di cadere in un pozzo di autocommiserazione. Alla deriva in un mondo grande e confuso, armata solo di un po’ di speranza e di molta disperazione, Jen inizia il suo viaggio per trovare il suo ipotetico superpotere. Ma nel farlo, potrebbe scoprire la gioia di essere semplicemente ok.

Welcome to Wrexham (serie tv, stagione completa) – 25 gennaio

In Welcome to Wrexham, Rob McElhenney e Ryan Reynolds imparano a gestire il terzo club di calcio professionistico più antico del mondo. Nel 2020, Rob e Ryan si sono uniti per acquistare i Red Dragons, squadra di quinta categoria, sperando di trasformare il club Wrexham AFC in una storia di successo, per cui tutto il mondo possa fare il tifo. Il problema è che Rob e Ryan non sanno nulla sul calcio e non hanno mai lavorato insieme.

Da Hollywood al Galles, dal campo agli spogliatoi, dagli uffici al pub, Welcome to Wrexham seguirà il corso intensivo di Rob e Ryan per imparare a gestire una squadra di calcio, raccontando anche le sorti di un club e una città che contano su due attori per dare speranza e portare un cambiamento in una comunità che ne avrebbe bisogno.

American Crime Story S1-S2 e Impeachment (serie tv) – 25 gennaio