Il mese di ottobre è oramai alle porte e Netflix si appresta ad offrire ai propri utenti tanti film e serie tv molto interessanti.

Tra le tante novità in arrivo in piattaforma, ottobre vedrà il genere horror tra i protagonisti assoluti. Si parte con la serie horror antologica La stanza delle meraviglie di Guillermo del Toro (Cabinet of Curiosities), ma anche con The Midnight Club, la serie vedrà ancora una volta l’acclamato filmmaker Mike Flanagan in azione per conto di Netflix, e con The Nun – La vocazione del Male, ennesimo capitolo del celebre franchise cinematografico noto come ConjuringVerse.

Per gli amanti del genere fantasy, spazio a L’accademia del Bene e del Male, primo film di un potenziale nuovo franchise che vedrà tra i protagonisti Charlize Theron, Kerry Washington, Laurence Fishburne, Michelle Yeoh e Paul Feig in cabina di regia.

Ma diamo spazio alla lunga lista delle novità anticipata dal trailer ufficiale.

NETFLIX NOVITA’ OTTOBRE 2022

FILM

1 ottobre: Memorie di una Gheisha (dramma)

5 ottobre: Togo (dramma)

5 ottobre: Mr. Harrigan’s Phone (dramma)

5 ottobre: Per lanciarsi dalle stelle (dramma)

7 ottobre: La ragazza più fortunata del mondo (dramma)

7 ottobre: The Redeem Team: le Olimpiadi della riscossa (documentario)

7 ottobre: Old People (horror)

13 ottobre: La parte della sposa (commedia romantica)

14 ottobre: La maledizione di Bridge Hollow (commedia fantasy)

16 ottobre: The Nun – La vocazione del male (horror)

19 ottobre: L’Accademia del bene e del male (fantasy)

21 ottobre: Descendant (documentario)

26 ottobre: The Good Nurse (thriller)

26 ottobre: Rapiniamo il Duce (commedia)

27 ottobre: Oltre l’universo (dramma romantico)

28 ottobre: Niente di nuovo sul fronte occidentale (guerra)

SERIE ORIGINALI