Il film d’animazione Red arriverà direttamente su Disney+

Novità importante direttamente da casa Disney: il nuovo film d’animazione Red arriverà salterà le sale cinematografiche per approdare direttamente su Disney+.

L’annuncio del cambio di programma a livello distributivo è arrivato poco fa attraverso i canali social del celebre servizio digitale. L’uscita su Disney+ è ora attesa per l’11 marzo 2022, l’annuncio è stato accompagnato un promo creato ad hoc. La data precedentemente scelta per la release cinematografica era il 10 marzo 2022. Ovviamente non sono note, al momento, le motivazioni di tali cambi di programma. Trovate il tweet in fondo alla pagina.

Red è un film d’animazione realizzato da Pixar Animation Studios, sotto la regia di Domee Shi, vincitrice dell’Oscar per il cortometraggio d’animazione “Pixar Bao“.

“Questa di seguito è invece la sinossi ufficiale: “Il film Disney e Pixar Red vede protagonista Mei Lee, una tredicenne maldestra e sicura di sé, combattuta tra il rimanere una figlia disciplinata e il caos dell’adolescenza. Sua madre, Ming, è protettiva, se non leggermente autoritaria, e non si allontana mai da sua figlia: una realtà imbarazzante per un’adolescente come lei. E come se i cambiamenti dei suoi interessi, delle sue relazioni e del suo corpo non fossero abbastanza, ogni volta che si emoziona troppo (che significa praticamente SEMPRE), si trasforma in un gigantesco panda rosso!”