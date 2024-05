Le riprese di Fear Street: Prom Queen, il nuovo capitolo della saga horror Netflix, sono ufficialmente partite.

Ad annunciare il via alle riprese è stato il cast attraverso un breve video (via Social) in cui è anche possibile iniziare a pregustare le ambientazioni (siamo negli anni ottanta) ed alcune sequenze di girato. Il video è inoltre accompagnato dalla frase ad effetto “Benvenuti al liceo di Shadyside. Ci divertiremo da morire“.

FEAR STREET: PROM QUEEN IS NOW IN PRODUCTION 🩸 Welcome to Shadyside High. We're gonna have a killer time. pic.twitter.com/jDl0zRa2CH — Netflix (@netflix) April 30, 2024

La regia di Fear Street: Prom Queen è stata affidata a Matt Palmer (Calibre), autore anche della sceneggiatura con Donald McLeary, ispirata ai romanzi di R.L. Stine. Questa di seguito è la sinossi ufficiale:

“Bentornati a Shadyside. In questo nuovo capitolo del sanguinoso franchise di Fear Street, la stagione del ballo scolastico è iniziata al liceo di Shadyside, e le ragazze più popolari della scuola sono impegnate nella consueta, dolce e aggressiva campagna per la corona. Ma quando una coraggiosa outsider viene inaspettatamente nominata e le altre ragazze cominciano a sparire in modo misterioso, la classe del 1988 si ritrova ad affrontare un ballo all’ultimo sangue.”

Il cast è composto da India Fowler (The Nevers, Insomnia), Suzanna Son (Red Rocket, The Idol), Fina Strazza (Paper Girls, Above the Shadows), David Iacono (L’estate nei tuoi occhi, Cinnamon), Ella Rubin (The Idea of You), Chris Klein (Sweet Magnolias, American Pie), Lili Taylor (Six Feet Under, L’evocazione – The Conjuring) e Katherine Waterston (Vizio di forma, Alien: Covenant).

Fear Street: Prom Queen sarà il quarto racconto di R. L. Stine adattato da Netflix. I primi tre racconti sono stati infatti trasposti in una serie di film horror dal regista Leigh Janiak, e rilasciati dal colosso dello streaming nel 2021:

Fear Street Part One: 1994

Fear Street Part Two: 1978

Fear Street Part Three: 1666

