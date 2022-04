Fast X è il titolo del decimo capitolo della saga Fast and Furious

Posted on

L’attrice Daniela Melchior ha firmato per ottenere un ruolo misterioso in Fast and Furious 10, ennesimo capitolo della famosa saga action. Nota per aver partecipato di recente a The Suicide Squad: Missione Suicida, la giovanissima Daniela Melchior, a quanto pare, affiancherà Jason Momoa (ritenuto il villain del film) come new entry nel decimo capitolo dell’attesa