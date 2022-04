Vin Diesel annuncia l’ingresso di Brie Larson nel cast di Fast and Furious 10

La premio Oscar Brie Larson è entrata a far parte del cast super stellare di Fast and Furious 10, l’annuncio è arrivato via social.

Con un’uscita cinematografica fissata per il prossimo anno, Fast and Furious 10 continua a puntare sul calibro dei protagonisti del suo cast, e quello di Brie Larson è solo l’ultimo di una lunghissima serie. Ad annunciare l’ingresso di Ms. Catptain Marvel nel cast è stato Vin Diesel attraverso il suo account Instagram. Oltre ad una foto, l’attore ha anche regalato uno splendido benvenuto alla Larson che vi proponiamo tradotto qui di seguito:

“Sì sì sì… vedete l’angelo sulla mia spalla che mi fa morire dal ridere e vi dite: “Ma è Captain Marvel!” Chiaramente in questa foto ci sono amore e tante risate. Quello che non vedete, tuttavia, è il personaggio che conoscerete in Fast and Furious 10. Non avete idea di quanto diventerà senza tempo e incredibile nella nostra mitologia… Ben oltre la sua bellezza, la sua intelligenza e… il suo Oscar! È la sua anima profonda che aggiungerà qualcosa di inaspettato ma tanto agognato. Benvenuta nella FAMIGLIA Brie!“

FAST AND FURIOUS 10

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Justin Lin. In cabina di produzione Neal H. Moritz, Vin Diesel, Jeff Kirschenbaum, Joe Roth, Justin Lin, Clayton Townsend e Samantha Vincent. CAST: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Charlize Theron, Helen Mirren, Brie Larson. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 19 maggio 2023.