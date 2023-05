Si è tenuta ieri sera la premiere mondiale a Roma di Fast X, decimo episodio della famosa saga Fast & Furious, ed ovviamente la critica ha espresso i suoi primi pareri.

Con un pubblico in visibilio, ed un palcoscenico – quello della capitale – a fare da cornice straordinaria, Fast X (con alcuni dei suoi celebri interpreti presenti sul red carpet) si è mostrato alla critica internazionale, e lo ha fatto dimostrando che la saga ha ancora buone carte da giocare.

Seguendo alcune delle prime reazioni approdate in rete, il film viene considerato un’esplosione di emozioni, tra puro e “stupido” intrattenimento e sorprese che di certo si sono fatte apprezzare. Jason Momoa è stato tra i nomi più menzionati dalla critica: il suo Dante è stato infatti paragonato più e più volte al Joker della saga Fast & Furious, e questa non può che essere una nota di merito non da poco. Qualcuno, inoltre, ha paragonato Fast X ad Avengers: Infinity War, gettando pertanto le basi per un’attesa spasmotica di un finale alquanto esplosivo (Fast & Furious 11 è attualmente in fase di produzione).

Insomma, considerando che si parla di una saga che basa il suo successo sul puro intrattenimento, Fast X sembra – stando ai pareri della critica – uno dei capitoli meglio riusciti in assoluto. Non resta che attendere la release tra pochi giorni. Nell’attesa, ecco il video integrale della premiere romana.

Join the Fast Fam on the red carpet in Rome. #FASTX https://t.co/mpsrji7pvF — The Fast Saga (@TheFastSaga) May 12, 2023

FAST X

La fine della corsa ha inizio.

Fast X, il decimo film della saga di Fast & Furious, dà il via ai capitoli finali di uno dei più leggendari e popolari franchise cinematografici, giunto al suo terzo decennio e ancora sostenuto dallo stesso cast e dagli stessi personaggi degli esordi.

Nel corso di molte sfide e contro ostacoli impossibili, Dom Toretto (Vin Diesel) e la sua famiglia hanno superato in astuzia, coraggio e abilità tutti i nemici che hanno incontrato sul loro cammino. Ora si trovano di fronte all’avversario più letale che abbiano mai affrontato: una minaccia terribile che emerge dalle ombre del passato, alimentata dalla vendetta, determinata a disperdere la famiglia e a distruggere per sempre tutto e tutti i suoi cari.

In Fast Five del 2011, Dom e la sua squadra hanno eliminato il famigerato boss della droga brasiliano Hernan Reyes e distrutto il suo impero su un ponte di Rio De Janeiro. Quello che non sapevano è che il figlio di Reyes, Dante (Jason Momoa di Aquaman), ha assistito a tutto questo e ha passato gli ultimi 12 anni a elaborare un piano per far pagare a Dom il prezzo più alto.

Il complotto di Dante spingerà la famiglia di Dom da Los Angeles alle catacombe di Roma, dal Brasile a Londra e dal Portogallo all’Antartide. Si stringeranno nuove alleanze e torneranno vecchi nemici. Ma tutto cambia quando Dom scopre che suo figlio di 8 anni (Leo Abelo Perry, Black-ish) è l’obiettivo finale della vendetta di Dante.

Diretto da Louis Leterrier (Scontro tra Titani, L’incredibile Hulk), Fast X è interpretato dal cast storico Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena e Scott Eastwood, con il premio Oscar® Helen Mirren e il premio Oscar® Charlize Theron.

Il film si arricchisce di un nuovo straordinario cast, tra cui la vincitrice dell’Oscar® Brie Larson nel ruolo di Tess, una rappresentante disonesta dell’Agenzia; Alan Ritchson (Reacher) nel ruolo di Aimes, il nuovo capo dell’Agenzia che non nutre la stessa simpatia per la squadra di Dom come il suo predecessore, Mr. Nobody; Daniela Melchior (Suicide Squad) nel ruolo di una pilota di strada brasiliana con un forte legame con il passato di Dom; e la leggendaria vincitrice dell’Oscar® Rita Moreno nel ruolo di Abuelita Toretto, la nonna di Dom e Mia.

Fast X è prodotto da Neal H. Moritz, Vin Diesel, Justin Lin, Jeff Kirschenbaum e Samantha Vincent. I produttori esecutivi sono Joseph M. Caracciolo, Jr., David Cain, Chris Morgan, Amanda Lewis e Mark Bomback.