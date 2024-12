In occasione del Santo Natale i Marvel Studios hanno diffuso in rete un nuovo poster da The Fantastic Four: First Steps.

L’artwork promozionale, chiaramente in versione iper-natalizia, utilizza ancora una volta uno stile fumettistico, mettendo al centro dell’attenzione una pallina di Natale con su iscritto il numero “4”, chiaro riferimento al celebre team di supereroi. The Fantastic Four: First Steps approderà nelle sale a partire dal 25 luglio 2025.

The Fantastic Four: First Steps | Il Nuovo Poster

One more ornament to make our tree Fantastic 🎄



The Fantastic Four: First Steps arrives in theaters July 25, 2025. pic.twitter.com/6EhlSJquRc — Fantastic Four (@FantasticFour) December 25, 2024

The Fantastic Four: First Steps | Note di Produzione

Il film sui Fantastici 4 è stato annunciato dai Marvel Studios nel dicembre del 2020 in occasione dell’Investor Day della Disney, e darà il via alla Fase 6 dell’MCU. La regia è stata affidata a Matt Shakman dopo l’addio di Jon Watts. Lo sceneggiatore Josh Friedman ha riscritto la sceneggiatura di Jeff Kaplan e Ian Springer. Il titolo ufficiale del film è The Fantastic Four: First Steps. Le riprese partiranno a fine mese di luglio.

Nel cast Pedro Pascal (Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Donna Invisibile), Joseph Quinn (Torcia Umana), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Julia Garner (Silver Surfer), Paul Walter Hauser, John Malkovich, Ralph Ineson (Galactus), Natasha Lyonne.

