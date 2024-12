Nel giorno di Natale Netflix ha condiviso in rete il teaser trailer di Happy Gilmore 2, sequel dell’amata commedia con Adam Sandler.

Nota qui in Italia con il titolo “Un Tipo Imprevedibile“, la fortunata commedia sportiva nel 1996 ha contribuito a lanciare nel panorama hollywoodiano la stella comica di Adam Sandler, ed ora Netflix, con il sequel “Happy Gilmore 2“, si è impegnata a celebrare quel piccolo cult con un sequel che promette risate e divertimento.

Il film nasce dall’estensione del mega-accordo tra lo streamer e la Happy Madison Productions di Sandler, accordo che negli ultimi anni ha contribuito a portare in piattaforma “Ridiculous 6“, “The Do Over“, “Sandy Wexler“, “Matrimonio a Long Island“, “Murder Mystery” e “100% Fresh“.

Happy Gilmore 2 è stato scritto da Tim Herlihy, con Kyle Newacheck impegnato in cabina di regia. Il cast vedrà il ritorno di Christopher McDonald, Julie Bowen, Dennis Dugan, Allen Covert e Ben Stiller, ma anche i volti nuovi del rapper Bad Bunny, di Margaret Qualley, Nick Swardson e Benny Safdie. Inoltre Netflix ha riferito che il film vedrà la presenza di camei d’eccezione come quelli del rapper Eminem, del giocatore di football Travis Kelce e del conduttore televisivo Dan Patrick.

La trama di Un Tipo Imprevedibile segue la storia di un uomo che da sempre cerca di diventare un giocatore di hockey, anche senza esserne capace. Il fallimento di questo sogno, però, si tramuta nell’avvio di una incredibile carriera nel mondo del golf. Di fatto, l’uomo scopre di avere un tiro formidabile che lo trasforma in un asso del nobile sport del golf.

Netflix non ha ancora fissato una data di lancio.

Happy Gilmore 2 | Il Teaser Trailer