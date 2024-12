Creature Commandos | La serie animata avrà una Stagione 2

DC Studios ha annunciato di aver rinnovato per una seconda stagione Creature Commandos, la serie animata creata da James Gunn.

Il rinnovo per una nuova stagione arriva a seguito dell’ottima accoglienza da parte di pubblico e critica, ma anche della soddisfazione dello studios, con James Gunn in primis. La prima stagione, di fatto, ha esordito lo scorso 5 dicembre, ed ha raccolto da subito la nomea di ottimo programma di intrattenimento, nonché di ottimo riferimento tra le serie animate ambientate nell’universo DC. Una Stagione 2 pertanto non poteva che essere la conseguenza.

Il finale di stagione è previsto per il 9 gennaio 2025.

Creature Commandos, scritta e diretta da James Gunn, segue le vicende di un gruppo di mostri non umani incarcerati, e reclutati per missioni segrete. Lo show animato fa parte del reboot del DC Universe, e più precisamente della prima parte nota come “Chapter One: Gods and Monsters“.

La prima stagione di 7 episodi presenta le voci di Frank Grillo come Rick Flag Sr., Indira Varma come la Moglie di Frankenstein, David Harbour come Eric Frankenstein, Maria Bakalova come la Principessa Ilana Rostovic. Ed ancora Alan Tudyk come Doctor Phosphorus, Zoë Chao come Nina Mazursky, Sean Gunn come GI Robot/Weasel e Steve Agee come John Economos. Viola Davis riprende il ruolo di Amanda Waller.