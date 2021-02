Eva Green e Vincent Cassel nel nuovo adattamento di I Tre Moschettieri

I Tre Moschettieri, celebre romanzo firmato da Alexandre Dumas, tornerà presto al cinema con una mega-produzione francese, e vedrà tra i protagonisti Eva Green e Vincent Cassel.

Il nuovo adattamento nasce da un accordo produttivo tra Dimitri Rassam e la società di produzione Pathé, e vedrà la realizzazione di due film intitolati rispettivamente The Three Musketeers – D’Artagnan e The Three Musketeers – Milady.

Così come anticipato nel titolo questo articolo, tra i protagonisti del cast spazio per Eva Green nei panni di Milady, e Vincent Cassel in quelli di Athos, ma anche per François Civil il quale vestirà quelli di D’Artagnan. Il resto del cast vedrà Vicky Krieps (Anna d’Austria), Pio Marmaï (Porthos), Duris (Aramis), Louis Garrel (Luigi XIII) e Oliver Jackson-Cohen nei panni del duca di Buckingham. L’emergente Lyna Khoudri sarà Constance Bonacieux.

La regia è stata affidate nelle mani di Martin Bourboulon, che di recente ha diretto Eiffel, mentre la sceneggiatura di entrambi i film sono state firmate da Matthieu Delaporte e Alexandre de la Patellière. Per quanto riguarda, invece, la distribuzione Pathé avrà il compito del mercato francese.

Le riprese dei due film si terranno in contemporanea a fine estate in Francia. Tra i produttori anche la Constantin Film in Germania e la DeAPlaneta in Spagna.