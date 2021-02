Nuova conferma dalla Disney: Black Widow uscirà al cinema

In un periodo difficile per il mercato cinematografico come questo, i piani alti della Disney hanno voluto rasserenare i fan sul cinecomic Black Widow: il film uscirà al cinema.

Approfittando dell’incontro con gli investitori, il CEO della compagnia “Bob Chapek” ci ha tenuto a precisare che, nonostante il periodo difficile dovuto al protrarsi dell’emergenza Covid-19, il cinecomic Black Widow manterrà la distribuzione teatrale. Nelle sue parole, però, ancora incertezza sulla data di uscita. A tal proposito, va ricordato che il cinecomic Marvel al momento ha una data fissata per maggio 2021, e fino ad oggi nessun comunicato Disney/Marvel ha dato indizi su un possibile rinvio.

Scongiurata, almeno per il momento, l’ipotesi Disney+ o quella relativa ad una distribuzione ibrida (tra cinema e digitale), scelta quest’ultima presa da Warner Bros per tutti i suoi film in uscita nel 2021.

BLACK WIDOW

PRODUZIONE: Le riprese si sono tenute nel Regno Unito, in Croazia, a Miami (Florida) e in Italia. L’unico dettaglio riguardo la trama è la collocazione temporale, ossia appena dopo gli eventi ammirati in Captain America: Civil War. Il film è stato diretto da Cate Shortland. La sceneggiatura è stata affidata a Jac Schaeffer, e riscritta da Ned Benson. CAST: Scarlett Johansson, Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, e Rachel Weisz, Ray Winstone.

TRAMA: Dopo lo straordinario successo di Avengers: Endgame, diventato il maggiore incasso mondiale di sempre, Scarlett Johansson riprende il suo ruolo di Natasha Romanoff/Black Widow, mentre David Harbour veste i panni di Alexi il Guardiano Rosso e Florence Pugh interpreta Yelena.

ìNelle sale Usa dal 7 maggio 2021.