Universal Pictures ha diffuso il primo poster di L'Uomo Invisibile, il nuovo adattamento del cult fantasy targato Blumhouse Productions.

Ricordiamo che ieri è stato rilasciato il primo trailer, lo trovate collegandovi a questo indirizzo. Il poster, invece, in fondo al nostro articolo. Ecco nel frattempo la sinossi ufficiale:

Cecilia scappa nel cuore della notte e scompare, vivendo nascosta con l’aiuto della sorella (Harriet Dyer), un loro amico d’infanzia (Aldis Hodge) e la sua figlia adolescente (Storm Reid). Ma quando il violento ex di Cecilia muore lasciandole una ingente fetta della sua vasta fortuna, lei comincia a sospettare che la sua morte sia solo una messa in scena. Mentre una serie di misteriose coincidenze diventano letali minacciando le vite delle persone che ama, la sanità mentale di Cecilia comincia a vacillare mentre cerca disperatamente di provare di essere minacciata da qualcuno che nessuno può vedere.

L'Uomo Invisibile

The Invisible Man sarà sceneggiato e diretto da Leigh Whannell. In cabina di produzione Jason Blum con la sua Blumhouse Productions e Universal Pictures.

Al momento non è dato sapere se la Universal voglia o meno continuare a produrre il film nell'ambito dello sfortunato Dark Universe, franchise affossato dal flop economico di La Mummia.

La storia sarà incentrata su Cecilia (Moss), una donna che apprende del suicidio del suo ex fidanzato, un uomo violento che la tormentava. Inizia a ricostruire la sua vita, ma il suo senso della realtà viene messo in discussione quando inizia a sospettare che l’uomo non sia realmente morto.

Nel cast Elizabeth Moss, Storm Reid, Aldis Hodge, Oliver Jackson-Cohen, Harriet Dyer.

Il film approderà al cinema dal 28 febbraio 2020. In Italia dal 5 marzo 2020.