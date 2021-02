Edgar Wright dirigerà The Running Man, adattamento del romanzo di Stephen King

Il regista Edgar Wright ha firmato per dirigere un nuovo adattamento di The Running Man, celebre romanzo firmato da Stephen King.

Firmato dal maestro del brivido nel 1982, e successivamente adattato con Arnold Schwarzenegger protagonista nel 1987 (L’implacabile), The Running Man (in Italia col titolo di L’uomo in Fuga) racconta la storia di un uomo che partecipa ad un reality show il cui unico obiettivo è rimanere in vita.

Edgar Wright dirigerà una sceneggiatura al momento affidata alla penna di Michael Bacall, con Simon Kinberg e Audrey Chon in cabina di produzione attraverso la loro compagnia Genre Films. La distribuzione sarà gestita dalla Paramount Pictures.

Recentemente Wright ha diretto The Sparks Brothers, un documentario presentato in anteprima al Sundance Film Festival e riguardante il gruppo pop cult Sparks. Prossimamente promoverà il thriller horror Last Night in Soho sotto il marchio Focus Features.