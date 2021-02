Laurel Marsden entra nel cast della serie Ms Marvel

Posted on

L’evento Investor Day della Disney ha regalato tantissime novità dall’universo Marvel, in particolar modo riguardo le serie in arrivo su Disney+. I Marvel Studios hanno intenzione di espandere il proprio Marvel Cinematic Universe in maniera esponenziale. Alle già tante serie in via di sviluppo (WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e le altre), ne