Echo: Charlie Cox e Vincent D’Onofrio faranno parte del cast

L’ex universo Marvel di Netflix prosegue il processo di integrazione nel maestoso franchise creato da Kevin Feige, il prossimo tassello rappresenterà la serie Echo.

Questa sera SuperHeroHype ha riportato la notizia secondo cui Charlie Cox e Vincent D’Onofrio faranno parte del cast di Echo, la serie tv Marvel attualmente in via di produzione, la fonte specifica che i due attori, ovviamente, vestiranno i panni di Matt Murdock/Daredevil e Wilson Fisk/Kingpin. In aggiunta pare che Krysten Ritter potrebbe, qui la fonte usa il condizionale, aver avuto contatti con i Marvel Studios per apparire nello show nei panni di Jessica Jones.

Per Cox e D’Onofrio si tratterà della prima volta insieme in una serie dopo la cancellazione di Daredevil da parte di Netflix, e questo nonostante entrambi abbiano già ripreso i propri ruoli nel Marvel Cinematic Universe, il primo brevemente in Spider-Man: No Way Home, il secondo come villain nella serie Hawkeye. Ricordiamo, infine, che i Marvel Studios hanno avviato i lavori per una nuova stagione di Daredevil, con ancora protagonista Charlie Cox (qui i dettagli).

ECHO

PRODUZIONE: Gli episodi della serie sono diretti da Sydney Freeland (Navajo) e Catriona McKenzie (Gunaikurnai). I produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Stephen Broussard, Richie Palmer, Marion Dayre e Jason Gavin (Blackfeet). I co-produttori esecutivi invece sono Amy Rardin, Sydney Freeland, Christina King (Seminole) e Jennifer Booth. CAST: Alaqua Cox, Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs e Cody Lightning, con Graham Greene e Zahn McClarnon, Vincent D’Onofrio, Charlie Cox. DISTRIBUZIONE: Su Disney+ nel corso del 2023.

TRAMA: In esclusiva su Disney+ nel 2023, il racconto delle origini di Echo ritrova Maya Lopez, la cui condotta spietata a New York la segue anche nella sua città natale. La ragazza deve affrontare il suo passato, ricollegarsi alle sue radici native americane e riscoprire il significato di famiglia e comunità se vuole sperare di riuscire ad andare avanti.