L’action comedy Stuber questa mattina si mostra al popolo della rete, e lo fa grazie al rilascio di due nuovi poster internazionali.

I poster sono stati diffusi – via Imp Awards – e mostrano i due protagonisti della pellicola, interpretati ricordiamo da Dave Bautista e Kumail Nanjiani.

Stuber è stato diretto da Michael Dowse. Nel cast Dave Bautista, Kumail Nanjiani, Iko Uwais, Natalie Morales, Betty Gilpin, Jimmy Tatro, Mira Sorvino e Karen Gillan.

Dave Bautista veste i panni di un poliziotto che non può guidare a causa di un’operazione laser all’occhio.Kumail Nanjiani interpreta un autista di Uber che accompagna il poliziotto per una tratta prima di trovarsi invischiato, assieme al poliziotto, in una caccia all’assassino per tutta Los Angeles.

Al cinema dal 12 luglio 2019.