Sono ufficialmente partite da Napoli le riprese di Sono Solo Fantasmi, il nuovo film diretto ed interpretato da Christian De Sica.

Il noto comico romano per la sua nuova pellicola da regista ha scelto il tema dell’esoterismo, proprio come se si trattasse di una sorta di spin-off italiano della saga Ghostbusters. Nel cast, con lo stesso De Sica, spazio per Carlo Buccirosso e Gianmarco Tognazzi. Le riprese dureranno ben 8 settimane, e si terranno tutte a Napoli.

Il film è una produzione INDIANA PRODUCTION in collaborazione con MIYAGI ENTERTAINMENT. Il soggetto è stato firmato da Nicola Guaglianone e Menotti, la sceneggiatura è firmata da Andrea Bassi, Luigi di Capua e Christian De Sica e l’adattamento dialoghi di Gianluca Ansanelli.

La Sinossi. THOMAS (Christian De Sica), ex mago in bolletta, e CARLO (Carlo Buccirosso), napoletano, sottomesso a moglie e suocero settentrionali, sono due fratellastri che si rincontrano dopo anni a Napoli per la morte del padre Vittorio, giocatore incallito e donnaiolo. Scoprono di avere un terzo fratello, UGO (Gianmarco Tognazzi), apparentemente un po’ tonto ma in realtà un piccolo genio. L’eredità, agognata da Thomas e Carlo, sfuma a causa dei debiti del padre e i tre hanno una grande idea: sfruttare la superstizione e credulità napoletana, diventando degli ‘acchiappa fantasmi’. Proprio quando l’attività inaspettatamente sembra avere molto successo, lo spirito del padre Vittorio s’impossessa del corpo di Carlo. Thomas e Carlo si convincono che i fantasmi esistono davvero. Nel frattempo i fantasmi catturati dal trio si liberano e vanno a risvegliare il fantasma di una strega che minaccia di distruggere Napoli. Con l’aiuto del padre i tre fratelli cercheranno di salvare la città.

Medusa Film distribuirà Sono Solo Fantasmi il 14 novembre 2019.