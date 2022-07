Dragon Ball Super: Super Heroes | dal 29 settembre al cinema

Posted on

Il cult sci-fi Matrix è pronto per mostrarsi ai grandi appassionati di intrattenimento casalingo in una nuova veste rimasterizzata, grazie al lancio della versione 4K Ultra HD e 4K HDR. Warner Bros. Entertainment Italia ha annunciato che a partire dal 7 giugno prossimo, per la prima volta dalla sua uscita, Matrix sarà disponibile in due nuove versioni