Dogtooth di Yorgos Lanthimos nelle sale italiane dal 27 agosto, ecco il trailer

Dogtooth di Yorgos Lanthimos arriva anche nelle sale italiane, undici anni dopo. Uscirà il 27 Agosto e distributo da Lucky Red che, insieme all’annuncio dell'uscita del film, ha rilasciato anche il trailer italiano del film.

Il film è tra le opere di esordio del regista greco, è stato candidato all’Oscar come Miglior Film Straniero e premiato a Cannes nella sezione Un certain regard; si tratta di una prova di grande cinema ancora inedita in Italia, incredibilmente attuale nei temi e contemporanea nella visione.

LA SINOSSI UFFICIALE

Una famiglia composta da padre, madre e tre figli, vive in periferia in una casa circondata da un grande recinto. I ragazzi non hanno mai oltrepassato il muro che li separa dal resto della città e sono stati educati e istruiti per volere dei genitori senza alcuna influenza dal mondo esterno. L’equilibrio viene spezzato quando il padre, per soddisfare gli istinti sessuali del figlio, introduce in casa un elemento esterno: Christina.

Il cast vede la presenza di attori greci come Christos Stergioglou e Michele Valley, nei ruoli dei due genitori. I figli sono interpretati da Hristos Passalis, Mary Tsoni e Angeliki Papoulia.

IL TRAILER

LA LOCANDINA