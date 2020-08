Netflix ha rilasciato il trailer di i I’m Thinking of Ending Things, l’atteso horror psicologico di Charlie Kaufman che uscirà il prossimo 4 settembre sulla piattaforma streaming. Il film è tratto dal romanzo di Iain Reid ed è intitolato in italiano Sto pensando di finirla qui.

Charlie Kaufman è noto per aver scritto Essere John Malkovich, Il Ladro di Orchidee e Se mi lasci ti cancello, film che gli valse anche l’Oscar alla miglior sceneggiatura originale. Il suo debutto da regista arriva nel 2008 con Synecdoche, New York e poi nel 2015 con Anomalisa, un film animato in stop motion.

LA SINOSSI UFFICIALE

Nonostante i dubbi sul loro rapporto, una giovane donna (Jessie Buckley) parte in viaggio con il suo nuovo ragazzo (Jesse Plemons) alla volta della fattoria di famiglia. Bloccata alla fattoria durante una tempesta di neve con la madre (Toni Collette) e il padre (David Thewlis) di Jake, la ragazza comincia a mettere in discussione tutto quello che sapeva o credeva di aver capito del suo compagno, di se stessa e del mondo.

Il cast è formato da Jesse Plemons, Jessie Buckley, David Thewlis e Toni Collette.

IL TRAILER