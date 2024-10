Djimon Hounsou nel cast dell’horror The Monster

L’attore Djimon Hounsou è entrato a far parte del cast di The Monster, il film horror diretto da Darren Lynn Bousman.

Deadline ha riferito questa mattina che il due volte candidato al premio Oscar ha ottenuto un ruolo importante nel prossimo film del regista specialista in genere horror “Darren Lynn Bousman” (quattro film della saga Saw), le cui riprese dovrebbero partire nel mese di novembre a Danbury, nel Connecticut.

The Monster nasce da una sceneggiatura firmata da Jonathan Bernstein e James Greer (Unsane di Steven Soderbergh). La trama segue “due millennial che fanno soldi facili affittando incredibili appartamenti a New York City che non sono di loro proprietà a persone che non sanno di essere state truffate. La truffa funziona alla grande finché non incontrano un proprietario di appartamento con un oscuro segreto che capovolge il gioco contro di loro”.

Il film è stato sviluppato e prodotto da Lee Nelson e David Tish di Envision Media Arts (The Ice Road) insieme al produttore del franchise “Saw”, Mark Burg.

“Darren mi ha mandato una sceneggiatura con colpi di scena incredibili e l’opportunità di lavorare con lui e il brillante Djimon Hounsou“, ha detto Burg. “Questo film sarà fantastico e spaventerà a morte il pubblico di tutto il mondo“.

Tish e Nelson hanno aggiunto: “Amiamo trovare nuovi modi per entrare nell’horror e quando abbiamo letto The Monster sapevamo che era speciale. Con Djimon e le menti dietro uno dei più grandi franchise dell’horror, i fan del genere sono in cerca di qualcosa di fresco e spaventoso“.

