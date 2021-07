Disney presenta il teaser trailer di Red, il nuovo cartoon Pixar

Walt Disney Company Italia ha diffuso oggi il teaser trailer di Red, il nuovo film d’animazione targato Pixar Animation Studios, e atteso per il prossimo anno al cinema.

Diretto da Domee Shi, vincitrice del Premio Oscar® per il cortometraggio del 2018 Bao (attualmente disponibile su Disney+), il nuovo lungometraggio d’animazione targato Pixar Animation Studios Red vede la co-produzione di Lindsey Collins. L’uscita nelle sale è attesa per il 2022.

Questa è la sinossi ufficiale: Red vede protagonista Mei Lee, una tredicenne che si trasforma improvvisamente in un gigantesco panda rosso quando si emoziona troppo (che significa praticamente SEMPRE). La madre di Mei Lee, Ming, è protettiva, se non leggermente autoritaria, e non si allontana mai da sua figlia: una realtà imbarazzante per un’adolescente come lei.

Con il teaser trailer, la Disney ha diffuso il poster ufficiale.