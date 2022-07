Il celebre romanzo fantasy di Christopher Paolini dal titolo “Eragon” sarà presto adattato per Disney+, l’annuncio direttamente dalle parole dello scrittore.

Secondo Variety, infatti, Paolini per mesi ha promosso sui suoi canali social una campagna virale atta ad ottenere il via libera per un nuovo adattamento. Detto-fatto, la Disney ha confermato la realizzazione di una serie tv, con Paolini impegnato come co-showrunner, co-sceneggiatore e produttore esecutivo. Secondo la fonte la realizzazione della serie tv al momento non fa parte delle priorità del colosso, ma è comunque entrata in fase di pre-produzione.

Eragon è stato il primo libro dei romanzi del Ciclo dell’eredità di Paolini . La storia segue Eragon, un contadino che trova e protegge un uovo di drago. Quando l’uovo schiude una femmina di drago, Eragon la chiama Saphira e inizia un percorso che lo porta a diventare un Dragon Rider. Insieme, Eragon e Saphira devono vedersela con re Galbatorix, il brutale sovrano di Alagaësia che anni prima aveva massacrato i Cavalieri del Drago. Dopo Eragon sono stati pubblicati Eldest, Brisingr e Inheritance.

Nel 2006 il romanzo è stato adattato dal regista Stefen Fangmeier e dallo sceneggiatore Peter Buchman, nel cast figuravano Ed Speleers come Eragon, Rachel Weisz come voce di Saphira, John Malkovich come Galbatorix e Jeremy Irons come mentore. Il film è stato un flop commerciale e di critica.