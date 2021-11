Netflix ha diffuso il poster della terza stagione di Lost in Space, in cui viene annunciata l’epica conclusione di questa avvincente serie sci fi.

Nel poster viene raffigurato Robot con in braccio Will, il piccolo della famiglia Robinson che, nella migliore delle ipotesi, sembrerebbe privo di sensi, pertanto è lecito immaginare che in questa nuova stagione i Robinson possano vivere momenti densamente drammatici.

Negli ultimi 8 episodi della serie family la celebre famiglia Robinson si ritroverà ad affrontare nuovi problemi, ma soprattutto la scoperta di alcuni segreti che cambieranno per sempre le vite di ognuno dei membri. Un anno dopo essere rimasti intrappolati su un pianeta misterioso, Judy (Taylor Russell), Penny (Mina Sundwall), Will (Maxwell Jenkins) e il Robot (Brian Steele) si ritroveranno alla guida di un’evacuazione di 97 giovani. John (Toby Stephens) e Maureen (Molly Parker), con Don (Ignacio Serricchio) al loro fianco, dovranno superare molti ostacoli mentre cercano di riunirsi con i loro figli.

LOST IN SPACE

PRODUZIONE: Lost in Space, prodotto dalla Legendary Television e co-prodotta da Netflix. Lo showrunner sarà Zack Estrin. CAST: Toby Stephens, Molly Parker, Maxwell Jenkins, Mina Sundwall, Taylor Russell, Ignacio Serricchio e Parker Posey. Ed ancora Ajay Friese e Sibongile Mlabo. DISTRIBUZIONE: Su Netflix dal 1° dicembre 2021.

TRAMA SERIE: Al centro della storia ci sono i Robinson: una famiglia che lascia la Terra per andare alla ricerca di un pianeta da colonizzare per permettere all’umanità di iniziare una nuova vita in un mondo migliore. I protagonisti dovranno però affrontare un cambio di rotta inaspettato e formare nuove alleanze per sopravvivere in un ambiente alieno. Insieme ai Robinson ci saranno inoltre la carismatica dottoressa Smith e il ribelle Don West.

Il lancio della terza stagione di Lost in Space su Netflix è fissato per mercoledì 1° dicembre 2021.