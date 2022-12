Un dietro le quinte mozzafiato da Mission: Impossible – Dead Reckoning: Parte Uno

In occasione del lancio nelle sale di Avatar: La via dell’acqua, Paramount Pictures ha diffuso in sala uno straordinario dietro le quinte da Mission: Impossible – Dead Reckoning: Parte Uno.

Promesso ai fan nei giorni scorsi, lo spettacolare dietro le quinte mostra quella che è forse una delle sequenze più adrenaliche della storia della saga Mission: Impossible, ma forse anche della storia stessa del cinema, il tutto svolto da Tom Cruise senza l’ausilio di una controfigura.

MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING PARTE UNO

Il film è stato scritto e diretto da Christopher McQuarrie. Continua la partnership con la Skydance di David Ellison, che co-produrrà le pellicole. La Paramount Pictures si occuperà della co-produzione e della distribuzione. Nelle sale Usa dal 14 luglio 2023.

CAST

Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Simon Pegg, Henry Czerny, Vanessa Kirby, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss, Cary Elwes e Greg Tarzan Davis.

MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING PARTE DUE

CAST

Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Nicholas Hoult, Henry Czerny, Vanessa Kirby, Holt McCallany, Nick Offerman, Janet McTeer.

