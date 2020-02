L’attrice Dichen Lachman nel cast di Jurassic World 3

L’attrice Dichen Lachman è entrata a far parte del cast di Jurassic World 3, le cui riprese sembrerebbero pronte per il via ufficiale.

A confermare l’ingaggio dell’attrice – apprezzata lo ricordiamo in Agents of SHIELD e Altered Carbon – è stato oggi un aggiornamento proveniente dal solito Deadline. La fonte non ha rivelato la natura del suo ruolo nel film.

Jurassic World 3

Le riprese del terzo capitolo della rinata saga Jurassic Park partiranno dal Regno Unito (Pinewood Studios).

Jurassic World 3 sarà diretto da Colin Trevorrow, mentre la sceneggiatura vedrà lo stesso regista in coppia con Emily Carmichael.

CAST: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Sam Neill, Laura Dern, Mamoudou Athie, DeWanda Wise, Justice Smith, Daniella Pineda, Omar Sy, Jake Johnson, Dichen Lachman.

TRAMA: Non definita.

AL CINEMA: Nelle sale Usa dall’11 giugno 2021.