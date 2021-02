I dettagli sul lancio gratuito di Raya e l’ultimo Drago su Disney+

Disney Italia ha rilasciato le informazioni legate al lancio italiano di Raya e l’ultimo Drago sulla piattaforma digitale Disney+.

Così come per il mercato americano, Raya e l’ultimo Drago sarà distribuito nel nostro paese a pagamento grazie all’Accesso Vip dal 5 marzo, e successivamente in versione gratuita da giugno. Ma diamo una lettura al comunicato Disney+.

Dal 5 marzo, con Accesso VIP puoi guardare Raya e l’ultimo drago prima che sia reso disponibile agli altri abbonati Disney+. Disney+ offrirà Accesso VIP a Raya e l’ultimo drago a 21,99 € su disneyplus.com e con l’app Disney+ su piattaforme selezionate, tra cui Apple, Google e Amazon. L’offerta Accesso VIP sarà disponibile fino al 4 maggio 2021 alle 08:59 CET. Una volta ottenuto Accesso VIP a Raya e l’ultimo drago potrai guardarlo tutte le volte che vuoi su qualsiasi piattaforma in cui è disponibile Disney+. Continuerai ad avere accesso a Raya e l’ultimo drago finché disporrai di un abbonamento attivo a Disney+. Raya e l’ultimo drago sarà disponibile per tutti gli abbonati Disney+ l’4 giugno 2021 senza costi aggiuntivi.

RAYA E L’ULTIMO DRAGO

PRODUZIONE: Scritto da Adele Lim (Crazy & Rich), per la regia di Paul Briggs e Dean Wellins, il film è targato Walt Disney Animation. CAST VOCALE: Cassie Steele, Awkwafina.

TRAMA: La storia è ambientata a Kumandra, una versione reinventata della Terra divisa in cinque regioni che tutte insieme formano un drago, anche se i draghi sono spariti da tempo lasciando il posto a una forza oscura e maligna. Raya è un’eroina molto forte che deve trovare l’ultimo drago per salvare il regno.

Nelle sale Usa dal 5 marzo 2021, in contemporanea anche su Disney+. In Italia dal 5 marzo a pagamento, dal 4 giugno gratuitamente.