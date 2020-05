Dead to me - Recensione della seconda stagione

La serie Dead to Me - Amiche per la Morte torna su Netflix con la seconda stagione. Questa è la nostra recensione.

Creata da Liz Feldman e con il duo protagonista Christina Applegate e Linda Cardellini, la serie ha ottenuto diversi apprezzamenti.

Jen e Judy sono due donne la cui amicizia è nata da un triste evento, e nonostante la difficoltà ad accettare la verità il loro legame sempre essere più forte che mai. La prima stagione ci ha lasciato con un altro lutto e ora nuove prove si affacciano all’orizzonte.

RECENSIONE. La serie comedy, solo a tratti crime, continua a contraddistinguersi dalle altre omologhe per il modo in cui affronta il tema del lutto. Due donne, dai caratteri completamente opposti, si ritrovano a condividere un destino comune, ed è proprio la diversità di affrontare i problemi della vita che dona alla serie la capacità di raggiungere un vasto ed eterogeneo pubblico.

Il duo composto da Christina Applegate e Linda Cardellini risulta vincente anche per questa seconda stagione, e questo nonostante l'introduzione di nuovi personaggi interessanti, ma che forse avrebbero meritato un maggiore approfondimento. La carica magnetica che entrambe riescono a portare sul set, e la caratterizzazione dei loro personaggi risulta congeniale e ben costruita.

La modalità con cui si snoda il racconto risulta spesso scontata e priva di originalità. Purtroppo la suspense non è una delle qualità di questa serie, ed è un peccato perché il materiale è tanto e di ottima fattura. Nonostante tutti i buoni proposito, Dead to Me è destinata a perdersi nella marea di commedie televisive presenti al giorno d'oggi in tv.