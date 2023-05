Dave Bautista con Sofia Boutella nell’action movie The Killer’s Game

Ancora nelle sale con Guardiani della Galassia vol. 3, l’attore Dave Bautista sarà protagonista di The Killer’s Game, action movie targato Lionsgate.

In The Killer’s Game, liberamente ispirato al romanzo firmato da Jay Bonansinga, un killer veterano scopre di avere una malattia potenzialmente mortale, pertanto commissiona ai suoi ex-colleghi il suo omicidio per evitare sofferenze immani. Quando l’uomo scopre che la diagnosi è errata, si ritrova a lottare contro coloro che aveva ingaggiato per ucciderlo. Secondo il The Hollywood Reporter, Dave Bautista nel film avrà la compagnia nel cast di Sofia Boutella (La Mummia) e Ben Kingsley (Shang-Chi).

Il film sarà diretto da J.J. Perry, stuntman professionista divenuto regista, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Rand Ravich e Simon Kinberg, storico produttore e sceneggiatore della saga X-Men. Andrew Lazar di Mad Chance produrrà insieme a Steve Richards per Endurance Media, che finanzia il progetto, così come Kia Jam. Bautista e Jonathan Meisner saranno i produttori esecutivi per Dogbone Entertainment, insieme a Scott Lambert.

Lionsgate in questi giorni sta provando a vendere i diritti di distribuzione internazionali al mercato di Cannes .