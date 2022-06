Posted on

Il prossimo 16 febbraio l’ultimo capitolo della saga Resident Evil, per l’occasione intitolato Resident Evil: The Final Chapter, esordirà nelle sale italiane, nell’attesa però vi proponiamo un evento promozionale targato UCI Cinemas per tutti coloro che abitano in zona Milano. In collaborazione con Sony Pictures, Warner Bros e BMW Motorrad Milano, il multisala milanese UCI Pioltello