AMC ha finalmente svelato la data di lancio della serie antologica Tales of the Walking Dead, e nel contempo anche le prime immagini.

La release ufficiale dei primi due episodi avverrà in contemporanea su AMC e AMC+ a partire da domenica 14 agosto, successivamente gli altri episodi arriveranno in anteprima in streaming e poi sugli schermi tradizionali. Nessuna notizia al momento sulla release italiana che, ovviamente, vedrà Star di Disney+ protagonista assoluto. Di seguito le foto con i protagonisti (via Deadline):

Tra i registi confermati dietro la macchina da presa dei sei episodi della serie spiccano i nomi di Haifaa al-Mansour (Good Lord Bird), Deborah Kampmeier (Star Trek: Picard), Tara Nicole Weyr (The Wilds) e Michael Satrazemis (The Walking Dead, Fear the Walking Dead). Channing Powell (The Walking Dead) sarà invece lo showrunner. Come descritto dall’annuncio, oramai datato quasi un anno, Tales of the Walking Dead andrà a raccontare la storia di vecchi e nuovi personaggi impegnati a sopravvivere nello stesso universo narrativo di The Walking Dead.

Nel cast attualmente confermato sono presenti Olivia Munn, Danny Ramirez, Loan Chabanol, Embeth Davidtz, Jessie T. Usher, Terry Crews, Anthony Edwards, Parker Posey, Poppy Liu, Jillian Bell, e per l’appunto Samantha Morton, Lauren Glazier e Matt Medrano.