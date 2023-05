Daryl Dixon a Parigi nel breve teaser della nuova serie The Walking Dead

In attesa di un primo vero teaser trailer, la serie spin-off di The Walking Dead dedicata al personaggio di Daryl Dixon si è mostrata in queste ore attraverso un breve video.

Il video apparso in rete – della breve durata di 14 secondi – mostra il protagonista interpretato da Norman Reedus per le strade di una Parigi invasa dagli zombie. In realtà non c’è molto da vedere, ma tanto basta per offrire agli appassionati della serie The Walking Dead un assaggio delle ambientazioni che riguarderanno lo spin-off.

A questo nostro indirizzo, invece, è possibile apprezzare il trailer dedicato all’altro spin-off Dead City.

THE WALKING DEAD: DARYL DIXON

La serie, tratta dai fumetti di Robert Kirkman, è stata creata da Angela King in collaborazione con Scott M. Gimple. Nel ruolo di showrunner e produttore esecutivo spazio per David Zabel. NEL CAST Norman Reedus, Clémence Poésy, Adam Nagaitis, Anne Charrier, Eriq Ebouaney, Laika Blanc Francard, Romain Levi e Louis Puech Scigliuzzi. La trasmissione avverrà nel corso del 2023 su AMC.

TRAMA: Daryl si ritrova in Francia e lotta per capire come ci è arrivato e perché. La serie segue il suo viaggio attraverso una Francia a pezzi, ma resiliente, mentre spera di trovare una strada per tornare a casa. Mentre compie il suo percorso, tuttavia, i legami che forma lungo la strada complicano il suo piano finale.