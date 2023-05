The Walking Dead: Dead City, nuove mutazioni dal trailer ufficiale

AMC ha condiviso il trailer ufficiale di The Walking Dead: Dead City, lo spin-off della celebre serie ispirata ai fumetti di Robert Kirkman.

Il trailer offre un nuovo sguardo attento alle ambientazioni post-apocalittiche di New York, ma anche un indizio importante su quella che sarà la trama di Dead City ed alcune brevi sequenze in cui è possibile scorgere quelle che saranno le nuove mutazioni dei “non morti”. Inoltre, il trailer di The Walking Dead: Dead City conferma la release su AMC per il 18 giugno.

There's no mercy in the big city. #DeadCity premieres June 18th on AMC & AMC+. pic.twitter.com/kOvK0DtBQM — The Walking Dead (@WalkingDead_AMC) May 11, 2023

THE WALKING DEAD: DEAD CITY

La serie spin-off sarà composta da sei episodi, ed ambientata due anni dopo il finale dello show principale. Eli Jorné è stato scelto come showrunner. NEL CAST Jeffrey Dean Morgan, Lauren Cohan, Gaius Charles nel ruolo di Perlie Armstrong, Karina Ortiz che sarà Amaia, Mahina Napoleon nel ruolo di Ginny, Jonathan Higginbotham che sarà Tommaso, Trey Santiago-Hudson nei panni di Jano e Zeljko Ivanek nella parte di un uomo soprannominato “Il Croato”. La messa in onda su AMC e AMC+ dal 18 giugno.

TRAMA: Sono passati anni dall’ultima vosta che abbiamo visto Maggie e Negan e devono ora formare una precaria alleanza per completare una missione pericolosa. Maggie e Negan viaggiano con destinazione l’isola di Manhattan che, essendo stata isolata fin dall’inizio dell’apocalisse zombie, ha sviluppato delle sue minacce uniche. Mentre si trovano in città, Maggie e Negan incontrano dei nativi di New York, fuggono da un poliziotto dal passato complicato, e danno la caccia a un famoso assassino. Ma, mentre la coppia si addentra nelle profondità oscure della città infestata dai vaganti, diventa evidente che i traumi del loro complicato passato potrebbero essere una minaccia altrettanto grande rispetto ai pericoli del presente.