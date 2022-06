Come da promessa il catalogo di Disney+ da domani accoglierà Daredevil, The Punisher e le altre serie Marvel co-prodotte da Netflix.

A distanza di quasi tre mesi dall’esordio su Disney+, ma sul suolo nordamericano, le famose serie Marvel “ex-Netflix” da domani saranno disponibili anche per il nostro paese. Il programma completo vedrà il rilascio delle tre stagioni di Daredevil e Jessica Jones, le due di Iron Fist, Luke Cage e The Punisher, ma anche della serie crossovver The Defenders.

Ambientate “solo marginalmente” all’interno del franchise noto come Marvel Cinematic Universe, le serie sono nate da un accordo tra Marvel Television e Netflix. I piani di espansione dei Marvel Studios hanno poi spinto Netflix ha chiudere i rapporti col colosso Disney, e di conseguenza le serie in questione. L’approdo su Disney+ è stato infine ritardato a causa di un cavillo contrattuale che impediva lo sfruttamento dei diritti sulle serie per i primi due anni dalla cancellazione delle stesse.

Siete pronti a rivivere su Disney+ le emozionanti avventure di Daredevil, The Punisher e gli altri Defenders? Ecco il tweet ufficiale: