Anche Danny Trejo nei nuovi poster di The Book of Boba Fett

Nuova settimana, e nuovo set di characters poster da The Book of Boba Fett, la serie in live action dedicata all’universo Star Wars in onda su Disney+.

Nei nuovi poster spazio al mitico Danny Trejo nei panni dell’addestratore di Rancor, il gigantesco mostro regalato a Boba Fett dai “Gemelli“, ma anche ad alcuni membri della cosiddetta Mod Gang, omaggio quest’ultimo ai celebri Star Wars movie diretti da George Lucas. Trovate i poster nel tweet ufficiale in fondo alla pagina.

THE BOOK OF BOBA FETT

PRODUZIONE: La serie è stata prodotta da Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy e Colin Wilson sono gli executive producer. Karen Gilchrist e Carrie Beck sono le co-executive producer, mentre John Bartnicki è il produttore e John Hampian il coproduttore. CAST: Temuera Morrison e Ming-Na Wen. DISTRIBUZIONE: Dal 29 dicembre in esclusiva sulla piattaforma streaming Disney+

TRAMA: The Book of Boba Fett, un’emozionante avventura dell’universo di Star Wars, segue il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand farsi strada nel mondo sotterraneo della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.