Box Office Italia – Spider-Man: No Way Home vince il weekend, Scream solo terzo

Spider-Man: No Way Home ha battuto tutte le nuove uscite del weekend nel Box Office Italia; l’horror Scream invece ha raccolto solo il terzo posto.

Una volta ancora a fare notizia non è il nome del film che ha vinto il botteghino nazionale, ma il preoccupante calo degli incassi in un periodo di rinnovata preoccupazione dei contagi da Covid-19. Nonostante la presenza di due nuovi titoli di grido, infatti, gli incassi complessivi dell’intero weekend hanno superato di poco i 3 milioni di euro, fornendo così statistiche molto vicine a quelle di inizio dicembre 2021, e dunque lontane dalle stime di gennaio, solitamente più ricche. La speranza è che i titoli in uscita nelle prossime settimane possano nuovamente riaccendere una scintilla, alimentata nell’ultimo periodo solo da Spider-Man: No Way Home.

Il cinecomic Marvel/Sony ha vinto il Box Office Italia nel weekend con uno scarno incasso di 507 mila euro. Per Spider-Man: No Way Home (qui la recensione) ora il totale importante è balzato a quota 22.63 milioni, e potrebbe raggiungere nel prossimo weekend quota 23 milioni. La seconda posizione è andata a Una Famiglia Vincente – King Richard (qui la recensione) il cui esordio è valso un incasso 395 mila euro. L’horror Scream (qui la recensione), dopo un esordio giovedì in testa, ha chiuso il weekend in terza posizione con un incasso di 358 mila euro.

Fonte: Cinetel