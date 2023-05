Dan Stevens nel cast del monster movie dei registi di Scream VI

L’attore Dan Stevens si è aggiunto al cast in costruzione del nuovo monster movie Universal Pictures diretto dai registi di Scream VI.

Annunciato lo scorso mese, il nuovo film – al momento ancora senza un titolo ufficiale – vedrà Dan Stevens in compagnia di Melissa Barrera, già con Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett nel recente successo al cinema “Scream VI“, in quello che viene descritto come “una visione unica della leggendaria tradizione dei mostri provenienti della libreria Universal“. Nessun dettaglio è stato al momento rivelato sulla trama del suddetto film.

I film del franchise noto come “Universal Monsters” sono radicati nel genere horror, ma senza restrizioni di budget, rating o genere. Non facendo parte di un universo interconnesso condiviso (in stile Marvel Studios per intendersi) i registi impegnati nello sviluppo del singolo film possono offrire al pubblico una visione assolutamente personale dei tanto amati mostri cinematografici. L’uomo Invisibile del 2020 è stato, a tal proposito, considerato un enorme successo di critica e pubblico.

Dan Stevens è noto per il ruolo della Bestia nella rivisitazione live action del classico La Bella e la Bestia, ma anche per una serie di film di genere quali The Guest, Apostolo e The Rental. Prossimamente, invece, approderà sul grande schermo nel cast di Godzilla x Kong: The New Empire, altro film che vedrà protagonisti dei mostri.

Il film senza titolo sarà prodotto da Chad Villella, William Sherak, Paul Neinstein e James Vanderbilt, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Stephen Shields con delle revisioni di Guy Busick, e come detto diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

FONTE: DEADLINE