Con un teaser trailer diffuso a sorpresa, la Legendary Pictures ha svelato quello che sarà il titolo del tanto osannato sequel di Godzilla vs Kong.

Il titolo ufficiale sarà Godzilla x Kong: The New Empire, e la sua release nelle sale è prevista per il 15 marzo 2024, ovvero tra meno di un anno da oggi. Col titolo – e la conferma della data d’uscita – la Legendary ha anche diffuso la sinossi ufficiale che regala una ulteriore conferma per il MonsterVerse, ossia che i due Titani dovranno unire le forze per fermare una misteriosa nuova minaccia per la vita sulla Terra.

“Quest’ultimo ingresso nel franchise Monsterverse segue l’esplosiva resa dei conti di “Godzilla vs. Kong” con una nuovissima avventura cinematografica, che mette l’onnipotente Kong e il temibile Godzilla contro una colossale minaccia nascosta nel nostro mondo, sfidando la loro stessa esistenza — e la nostra. Il nuovo epico film approfondirà ulteriormente le storie di questi Titani, le loro origini e i misteri di Skull Island e oltre, scoprendo la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi esseri straordinari e li ha legati all’umanità per sempre.”

IL TEASER TRAILER

IL FILM

Godzilla x Kong: The New Empire è stato diretto da Adam Wingard, scritto da Simon Barrett, e interpretato da un cast di ritorno che include artisti del calibro di Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Kaylee Hottle. Nel cast anche Dan Stevens, Fala Chen. Producono per la Legendary Pictures Mary Parent, Alex Garcia, Eric McLeod, Brian Rogers, Thomas Tull, e Jon Jashni, mentre Warner Bros. distribuirà la pellicola a livello mondiale. L’uscita nelle sale è fissata per il 15 marzo 2024.